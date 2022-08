Engagement in Wachtberg : Nachhaltigkeitsinitiative kümmert sich um Lindenallee

Wachtberg-Villip Drainagen an der Gimmersdorfer Straße sind unzureichend und falsch angelegt. Eine Initiative schafft Abhilfe.

Erst im vergangenen Jahr umhüllten die Mitstreiter der Initiative die Stämme der Bäume mit Sonnenschutzmatten (GA berichtete) . Bei der aktuellen Aktion stand die Wasserversorgung der Baumallee im Mittelpunkt. Wie bei Baumpflanzungen üblich, wurden vor einem guten Vierteljahrhundert Drainagerohre in der Nähe der Wurzeln verlegt, um Regen- und Gießwasser möglichst direkt an die Baumbasis zu leiten. Die Funktion der Vorrichtungen litt augenscheinlich jedoch schon länger unter eingetragenen Steinen und Schmutz. Beim Freilegen und Reinigen der Zuläufe stießen die fünf der sieben Aktiven im Lauf von zweieinhalb Stunden auf etliche Überraschungen.

„Besonders in den Bereichen, in denen die Baumscheiben nicht viel Platz haben und die Vorgärten drumherum zusätzlich völlig zugepflastert sind“, so Killmann. Dort könne nicht einmal das normalerweise in der Umgebung versickernde Wasser die Bäume versorgen. „Wir wollen eine Liste erstellen und sie an die Gemeinde als Eigentümerin übergeben“, sagte sie. Wie die Bäume zurzeit mit Wasser versorgt werden, war der Initiative nicht bekannt. Entlang der Allee sah man lediglich einen Bewässerungssack.