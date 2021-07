Wirecard-Skandal als Filmstoff : Netflix-Serie „Cable Cash“ wird in Wachtberg-Pech gedreht

Wachtberg-Pech Ein großes Filmteam war in Wachtberg-Pech zu Besuch und hat in einer Villa Szenen für die neue Netflix-Serie „Cable Cash“ gedreht. Die Story soll an einen großen Wirtschaftsskandal angelehnt sein.

Erst Düsseldorf, Köln und nun Pech: Am Donnerstag hat ein großes Filmteam in einem Anwesen an der Huppenbergstraße Szenen für die neue Netflix-Serie „Cable Cash“ (Arbeitstitel) gedreht. Vorher war das Filmteam zum Drehen in den beiden Städten weiter nördlich am Rhein. Verwirklicht wird die Serie von der Kölner bildtonfabrik (btf). Für die Produktionsfirma ist es bereits die zweite Serie, die sie für den Streaming-Anbieter produziert. Für Netflix dreht btf auch die Erfolgsserie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, die zu großen Teilen in Bonn-Ippendorf entsteht.