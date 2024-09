Neubau in Niederbachem Seniorenheim bietet auch Wohnungen für Pflegekräfte

Wachtberg-Niederbachem · Das Hotel Dahl in Wachtberg-Niederbachem wird abgerissen. Um an derselben Stelle ein Seniorenheim zu errichten, muss ein neuer Bebauungsplan her. Bald sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

26.09.2024 , 05:00 Uhr

Blick auf das nicht mehr genutzte Hotel Dahl in Niederbachem: Hier soll eine Seniorenresidenz gebaut werden. Foto: Axel Vogel

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn