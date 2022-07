Neubauprojekt in Wachtberg-Berkum : Arbeiten an der „Berkumer Quelle“ bleiben im Zeitplan

Wachtberg-Berkum Voraussichtlich Ende des Jahres wird das Neubauprojekt an der Alten Molkerei in Berkum fertiggestellt sein. 25 der 27 barrierefreien Wohnungen sind bereits verkauft. Die Geothermie-Bohrung musste verschoben werden.

Für Norbert Schaffrath, Geschäftsführender Gesellschafter bei Inowo und Fabian Gittek, Inowo-Geschäftsführer, kein Grund, Trübsal zu blasen, denn alle weiteren Arbeiten an dem hochmodernen Bau, der ein komfortables und seniorengerechtes Wohnen ermöglichen soll, sind im Zeitplan. Inowo, ein Familienunternehmen aus Meckenheim, realisiert das Projekt. Das Gebäude befindet sich auf einer ehemaligen Brache an der Alten Molkerei. Dass der Plan bislang eingehalten werden konnte, liege auch an den vielen beteiligten lokalen Gewerken, so Gittek. Voraussichtlich Ende dieses Jahres soll der Bau fertig sein.

Insgesamt gibt es 27 Eigentumswohnungen

Von den 27 Eigentumswohnungen seien bislang 25 verkauft, zwei könnten noch erworben werden. Zudem werde es eine Büroeinheit geben, in die die Limbach-Stiftung einziehen werde. „Die Nachfrage ist wirklich groß“, so der Geschäftsführer. Ihm sei es wichtig, dass Menschen ihre Wohnungen aus Altersgründen nicht verlassen müssen und weiterhin selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. Das gesamte Gebäude sei barrierefrei, die Bewohner könnten auch leicht in die Tiefgarage gelangen. Die Flure seien für eine bessere Orientierung farblich abgestimmt, man habe zudem auch an Rollator-Abstellräume gedacht. „Das sind alles nur kleine Dinge, die aber das Leben einfacher machen“, so Gittek. Nicht zuletzt sei die Lage hervorragend, da das Einkaufszentrum direkt vor der Tür liegt, sodass die Wohnungseigentümer auch keine lange Wege zurücklegen müssen. Die Wohnungen seien zwischen 32 und 124 Quadratmetern groß. Alle seien am hochmodernen Glasfaser-Netz der Telekom angeschlossen. Die meisten Käufer würden in den Wohnungen selbst wohnen, es gebe aber Kapitalanleger, die die Wohnungen vermieten werden. Der Wohnraum sei dabei nicht nur für Senioren interessant, sondern auch für jüngere Menschen, die auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen seien.