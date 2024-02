Alle Infos fürs Ehrenamt in Wachtberg Neue App macht das Engagieren leicht

Auf VoluMap Wachtberg werden Angebote und Nachfrage bürgerschaftlichen Engagements miteinander verknüpft. „VoluMap hat seine Stärken auch in der Koordinierung von Engagement und Hilfen im Katastrophenfall“, so Ackermann. Dies sei auch die Geburtsstunde von VoluMap gewesen: In Gütersloh wurde die App von Topocare – einem Startup-Unternehmen – entwickelt, als es 2013 in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Hochwasser gab. „Ziel war es, Helfer und Einsatzbedarfe zu koordinieren“, so die Koordinatorin.