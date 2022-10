Spielplatz in Pech saniert : Neue Boulderwand ist am beliebtesten

Wachtberg-Pech In Pech wurde ein Spielplatz für rund 200.000 Euro umgestaltet. Die beliebteste Attraktion ist eine neue Boulderwand. Das Trampolin kann sogar von Rollstuhlfahrern genutzt werden.

Der Spielplatz am Milchpützweg in Pech war noch vor einigen Jahren in einem beklagenswerten Zustand. Vor Ort gab es nur weniges Spiel- und Klettergerät und das, was vorhanden war, konnte Kindern nur mäßig begeistern. Kein Wunder bei dem mageren Angebot, dass sich seit 2017 eine Elterninitiative in dem 2700-Einwohner-Ort für eine Aufwertung einsetzte – und am Ende bekommen hat. Am Freitag stellte Bürgermeister Jörg Schmidt den neu gestalteten Spielplatz offiziell vor. Schmidts erste Amtshandlung: Mit dem Beigeordneten Sven Christian und Fachbereichsleiter Christian Pohl probierte er eine der neuen Attraktionen vor Ort, eine Boulderwand, eigenhändig aus. Rund 200.000 Euro hat sich die Verwaltung die Maßnahme insgesamt kosten lassen.