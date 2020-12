Sanierung in Wachtberg : Neue Dachabdichtung für das Rathaus

Wachtberg-Berkum Die Sanierung des maroden Rathausdaches kostet die Gemeinde Wachtberg 160 000 Euro. Noch steht die Entscheidung über Gesamtsanierung oder Neubau des Gebäudes aus. Geld für ein Gutachten gibt es seit 2018.

Wenn Axel Schäfer und sein Team sich derzeit aus Villip zu ihrem Einsatzort aufmachen, stehen sie einige Autominuten und diverse Leiterstufen später auf dem wichtigsten Gebäude der Gemeinde. Der Dachdeckermeister sorgt dafür, dass das in die Jahre gekommene Rathaus in Berkum quasi wetterfest gemacht wird. „An der ein oder anderen Stelle hat es durchgetropft“, erzählt Christian Pohl, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur.

Betroffen waren zum Beispiel ein Büro der Gemeindewerke, was seit dem Wasserschaden nicht mehr genutzt werden kann, aber auch das Treppenhaus mit seiner Lichtkuppel. „Nach 50 Jahren darf eine Dachsanierung sein“, sagt Pohl. Handwerker Schäfer gibt ihm da recht. Als „dem Alter entsprechend porös und mit vielen Undichtigkeiten“ beschreibt der Villiper den Zustand des Flachdaches. Da Schäfer sich das Ganze vorher genau angeschaut hat, sind die großen Überraschungen ausgeblieben: „Wir hatten vorher schon Dachproben entnommen und wussten, was auf uns zukommt.“ Viel zu tun gibt es angesichts von mehr als 500 Quadratmetern Fläche trotzdem. Rund 130 Rollen Dachpappe verarbeiten seine vier Mitarbeiter und er an der Rathausstraße.

Von der KfW gibt es einen Tilgungszuschuss

Alle Besprechungsräume liegen im Keller

Als ein „Unding“ empfindet es Pohl zudem, dass alle Besprechungsräume im Keller liegen: „Statt auf der jeweiligen Ebene zu konferieren, muss man ja auch jeden Besuch in den Keller bitten.“ Nur am Rande sei erwähnt, dass es hier vor einiger Zeit auch ein Schimmelproblem gab. Das ließ sich zwar beheben, nicht jedoch die drangvolle Enge für die inzwischen xx Mitarbeiter im Haus. Die Homeoffice-Möglichkeit wegen Corona entzerre die Situation vor Ort etwas.

Der Ratssaal platzte schon vor der Wahl mit nunmehr 50 Mitgliedern aus allen Nähten. „Bei Ratssitzungen müssen die Bürger deshalb im Flur Platz nehmen“, so Pohl, der die Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule nicht nur coronabedingt als beste Lösung ansieht. Alle Mängel des Rathauses sind bekannt, spätestens seit 2018, als sie im Bauausschuss vorgestellt wurden. Die damaligen Mitglieder und auch der Rat sahen Bedarf und stellten 50 000 Euro für einen Gutachter bereit. Dieser sollte zum einen ergründen, wie viel Platz nötig ist, aber auch die Standortfrage klären. Also Sanierung des Bestandes, Neubau an gleicher oder an anderer Stelle. Und zugleich Modelle der Finanzierung darlegen.