Glasfaserausbau in Wachtberg-Pech gestoppt Neue Eskalationsstufe beim Streit um den Glasfaserausbau

Keine Aufbruchgenehmigung für b:nt

Baumaßnahmen, die den öffentlichen Verkehrsraum betreffen, brauchen eine Aufbruchgenehmigung von der zuständigen Gemeinde sowie eine verkehrsbehördliche Genehmigung. In Wachtberg demnach vom Straßenverkehrsamt Rhein-Sieg, das für die Straßensicherheit zuständig ist, erklärt Margit Märtens. Das Telekommunikationsunternehmen b:nt führt in eigenwirtschaftlichem Ausbau den Glasfaserausbau in Wachtberg durch. Somit habe die Gemeinde Wachtberg auf die Baumaßnahmen keinen Einfluss. „Die Bürger müssten sich eigentlich direkt an b:nt wenden, wenden sich aber in erster Instanz an die Gemeinde“, sagt Märtens. Das Unternehmen b:nt übernehme auch den Ausbau für Villiprott. Für Niederbachem, Adendorf und Villip sei die Telekom zuständig. Auch wenn die Aufbruchgenehmigung nur b:nt entzogen wurde, gebe es aber insgesamt, auch in den anderen Ortschaften wo die Telekom aktiv ist, Ärger, sagt Swen Christian, Beigeordneter der Gemeinde Wachtberg.