In Gemeinschaft lecker essen: Neue Ideen für Senioren in Wachtberg

Das Thema liegt Hildegard Katharina Philippi von der CDU am Herzen, weshalb sie es in den Ausschuss einbrachte. So kam am Mittwochabend Kerstin Jülich von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation (Bagso) ins Rathaus in Berkum, um das Projekt unter dem Dach der Plattform In Form (Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung) vorzustellen. Dabei handelt es sich um einen nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Verbesserung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens in Deutschland.