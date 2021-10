Personalwechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr : Neue Wehrleitung für Wachtberg steht fest

Wachtberg André Hahnenberg übernimmt im November den Chefposten der Freiwilligen Feuerwehr in Wachtberg. Michael von Wirtz wird sein Stellvertreter. Für die scheidenden Markus Zettelmeyer und Markus von Wirtz gab es lobende Worte im Gemeinderat.

Fast zwei Jahrzehnte haben Markus Zettelmeyer und Markus von Wirtz als Führungsduo die Geschäfte der Freiwilligen Feuerwehr in Wachtberg geführt. Dass der Leiter und sein Vize Jüngeren Platz machen wollten, war schon länger bekannt. Seit der Ratssitzung am Dienstagabend ist die Nachfolge nun auch formaljuristisch geregelt. Die Politiker stimmten geschlossen für André Hahnenberg als Leiter und Michael von Wirtz als Stellvertreter.

Beide hatten sich dem Gremium kurz und knapp vorgestellt. Denn da die sechsjährige Amtszeit erst am 1. November beginnt und es vorher auch noch einen großen Kameradschaftsabend gibt, scheuten sie den Gang in die Öffentlichkeit noch etwas. Nicht jedoch ihre neuen Aufgaben. Hahnenberg kommt gebürtig aus Meckenheim und ist 39 Jahre alt. „Seit drei Jahren wohne ich jetzt in Fritzdorf“, so der designierte Feuerwehrchef. Der gelernte Siebdrucker arbeitet bei der Gemeinde als Sachbearbeiter für Feuerwehrangelegenheiten. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. „Zudem bin ich in der Brandschutzerziehung tätig und Ausbilder beim Rhein-Sieg-Kreis“, sagte Hahnenberg, der verheiratet ist und eine fünfjährige Tochter hat.