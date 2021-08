Arbeiten in Wachtberg-Pech : Neuer Kirchenvorplatz soll Sturzgefahr verringern

Pech Bis Herbst soll der Vorplatz der evangelischen Gnadenkirche in Pech erneuert sein. Die Entscheidung für die Arbeiten war aufgrund von Sicherheitsbedenken notwendig.

Die Pecher Protestanten konnten also nicht mehr ungesichert zu ihren Sonntagsgottesdiensten gehen. Zudem finden in dem Sakralbau Schulgottesdienste, Kasualien wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Die evangelische Kirchengemeinde Wachtberg veranstaltet hier auch Konzerte, Vorträge und Konfirmandenunterricht. All das muss nun also abgesichert werden. Die Kleinkirche war 1963 am Langenacker von dem Kölner Architekten Eberhard Zunn gebaut worden: und zwar mit einem verschieferten Satteldach über der Kirchraum. 1964 kamen der freistehende Glockenturm in ebenfalls verschieferter Pyramidenform und die Orgel dazu.

Knapp 4000 Gemeindemitglieder aus Wachtberger Ortsteilen

Die evangelische Kirchengemeinde Wachtberg hat aktuell knapp 4000 Gemeindeglieder in allen Wachtberger Ortsteilen außer Adendorf, Arzdorf und Fritzdorf, die aus historischen Gründen evangelisch-kirchlich mit Meckenheim verbunden sind. Die Kirchengemeinde Wachtberg ist mit dem Gründungsjahr 1996 eine der jüngsten Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Hervorgegangen ist sie aus der evangelischen Heiland-Kirchengemeinde in Godesberg, die mit zuletzt vier Pfarrbezirken einst von Mehlem bis Villiprott und Werthhoven reichte. Ihre Stützpunkte und Gottesdienststätten hat die Wachtberger Kirchengemeinde auf fast 50 Quadratkilometern Fläche in Berkum mit dem Haus Helvetia, in Pech mit der Gnadenkirche und Gemeinderäumen und in Niederbachem mit dem evangelischen Gemeindehaus. Der evangelische Kindergarten in Ließem ergänzt seit 1977 das Angebot.