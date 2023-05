Kritik am Dorfplatz für Niederbachem Neuer Platz am Mehlemer Bach eine Gefahr für Kinder?

Niederbachems neue „Entspannungszone“ an der Gereonstraße am Mehlemer Bach nimmt zusehends Gestalt an: Die Bauarbeiten zur Anlage einer neuen Boulebahn und eines Picknick-Platzes befinden sich auf der Zielgeraden. Auch die Steinbänke stehen bereits. Die Gemeinde rechnet in den nächster Zeit mit der Fertigstellung. Die Kosten für die Maßnahmen am Bach zählen ebenso wie die Umgestaltung der Mehlemer Straße zum Integrierten Handlungskonzept (IHK) für Niederbachem und werden vom Land NRW gefördert, erläuter Gemeindesprecherin Margrit Märten: „Die Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro.“