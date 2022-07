Lückenschluss dauerte zwei Monate : Neuer Radweg am Wachtbergring offiziell eröffnet

Neuer Radweg am Wachtbergring offiziell eröffnet

Patrick Andres, Tim Hahlen, Bürgermeister Jörg Schmidt und CDU-Kreistagsabgeordneter Christoph Fiévet geben den neuen Abschnitt des Radweges am Wachtbergring frei. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Villip Der Rhein-Sieg-Kreis und die Gemeinde Wachtberg haben am Dienstag einen neuen Radweg entlang des Wachtbergrings bei Villip offiziell eröffnet. Für 180.000 Euro konnten bestehende Rad- und Wirtschaftswege miteinander verbunden werden.

Für die Einweihung des neuen Radweges bei Wachtberg-Villip, der parallel zum Wachtbergring (K58) verläuft, hatten sich der Kreis und die Gemeinde bestes Wetter ausgesucht. Allerdings war es am frühen Dienstagnachmittag für ausgedehnte Radtouren durch das Drachenfelser Ländchen deutlich zu heiß – eine Radfahrerin oder ein Radfahrer ließ sich auf dem sonst viel genutzten Weg nicht blicken.

Neuer Radweg ist 500 Meter lang

Wie berichtet, hatten die Arbeiten für den rund 500 Meter langen Lückenschluss im November des vergangenen Jahres begonnen. Zum Jahresbeginn 2022 konnten die Arbeiten bereits abgeschlossen werden. Insgesamt hat der Bau zwei Monate gedauert. Der Rhein-Sieg-Kreis, der den Weg bauen ließ, hat damit die Lücke zwischen dem von der L 158 kommenden Radweg und dem weiter in Richtung Berkum verlaufenden Wirtschaftsweg geschlossen.

Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) freute sich über den neuen 500 Meter langen Radweg, bei dem es sich um ein „wichtiges Teilstück“ handle. Nun müsse noch die restliche Wegstrecke bis zum Einkaufszentrum (EKZ) in Berkum gebaut werden, so der Bürgermeister. Allerdings sei der Grundstückserwerb entlang der K58 gar nicht so einfach. Dafür müssten viele intensive Gespräche geführt werden. Die Grundstücke würden dann entweder abgekauft oder die Gemeinde vereinbart mit dem Eigentümer ein Tauschgeschäft. Für den neuen Radweg habe die Gemeinde zum größten Teil den Grunderwerb für den Bau im Vorfeld erledigt. 50 Quadratmeter der Gesamtfläche erwarb der Kreis.