Kosten: 150.000 Euro : Neuer Radweg für den Wachtbergring

An der Kreisstraße 58 in Wachtberg wird ein neuer Radweg gebaut. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Der Wachtbergring bekommt einen neuen Radweg auf rund 450 Metern. Noch Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten sind auch bekannt.

Ausgangspunkt für die Baumaßnahme ist der Kreisel des Wachtbergrings in Villip. Hier heben Bagger auf 160 Metern entlang der K58 in südliche Richtung, also in Richtung Berkum, Erdreich aus. In nördliche Richtung, nach Pech, sind weitere 290 Meter im Bau, teilte Antonius Nolden, Mitarbeiter der Pressestelle des Kreises mit. Insgesamt soll der Radweg entlang der Kreisstraße 450 Meter lang werden.