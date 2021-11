Polizeianlaufstelle in Wachtberg-Berkum : Neues Polizisten-Team kümmert sich um die Belange der Wachtberger

Die beiden Polizisten Dietmar Hergarten (li.) und Axel Lenau vor der Polizeianlaufstelle in Berkum. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Berkum Dietmar Hergarten und Axel Lenau öffnen zwei Mal wöchentlich zur Bürgersprechstunde



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Es gibt Situationen, da ruft man schnellstmöglich die 110 an. Ob man nun einen Dieb auf frischer Tat erwischt oder einen Unfall hatte. Ist es nicht ganz so eilig, können die Wachtberger nun jeden Dienstag und Donnerstag in die Bürgersprechstunde in der Polizeianlaufstelle Wachtberg in der Rathausstraße 25 in Berkum zu den Polizeihauptkommissaren Dietmar Hergarten und Axel Lenau kommen. Die beiden erfahrenen Beamten haben ein offenes Ohr für jegliche Themen, ob vom Wildunfall über den Nachbarschaftsstreit bis zur Betrugsanzeige.

Zusammen haben die Polizisten rund 80 Jahre Diensterfahrung

Vor 40 Jahren stiegen Lenau und Hergarten in den Polizeiberuf ein. „Damals kannten wir uns noch nicht“, so Hergarten. Seine Laufbahn begann mit der Ausbildung in Brühl und führte ihn später in den Personen- und Objektschutz nach Meckenheim. Der gebürtige Wuppertaler Lenau lernte den Beruf in Bonn und fuhr nach einiger Zeit in der Hundertschaft rund 32 Jahre Streifendienst. „Zusammen haben wir ungefähr 80 Jahre Diensterfahrung“, sagte Lenau. Diese Erfahrung kommt den beiden seit diesem Jahr in der Polizeianlaufstelle Wachtberg in Berkum zugute. Im Unterschied zur 24/7 besetzten Polizeiwachen versehen die beiden ihren Dienst für die Wachtberger in der Regel tagsüber.

Oft kommen die Bürger auch, um Danke zu sagen

„Die Leute können mit allen Anliegen zu uns kommen, für die sie auch zu einer Polizeiwache gehen würden“, erklärte der seit September in Wachtberg zuständige Lenau. Dazu gehören neben Überfällen und verdächtigen Beobachtungen auch die Meldung und Anzeige von in der Vergangenheit zunehmenden Schockanrufen durch Telefonbetrüger. „Manchmal kommen die Leute auch mit ganz einfachen Fragen zum Beispiel bei Straßenverkehrsbelangen zu uns. Oder um Danke zu sagen, wenn eine heikle Situation aufgrund unserer Intervention gut gelaufen ist“, berichtete Hergarten.

Aufgabenspektrum ist vielfältig

Wenn Lenau und Hergarten nicht gerade im Einsatz sind, öffnen sie die Tür zur Bürgersprechstunde jeden Dienstag von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr. „Wenn wir, was wirklich selten vorkommt, tatsächlich nicht da sind, kann man bei uns auf den Anrufbeantworter sprechen“, berichtet Hergarten von der immer erreichbaren Rufnummer ☎ 0228 / 343 118. „Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört, wir rufen dann zurück, wenn man uns eine Nummer hinterlässt.“ Neben ihren Aufgaben im direkten Kontakt mit zu ihnen kommenden Bürgern erfüllen Lenau und Hergarten ein vielfältiges Aufgabenspektrum. So sichern sie beispielsweise Schulwege, fahren zu Notfällen, unterstützen Kollegen im Streifendienst und in benachbarten Zuständigkeitsbereichen, vollstrecken Haftbefehle und kommen zu Unfällen.

Anlaufstelle wird gut angenommen