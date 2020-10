Wohnen für Senioren in Wachtberg : Warten auf die Baugenehmigung für die Alte Molkerei

Wachtberg-Berkum Auf der Brache der Alten Molkerei könnten ab 2021 Seniorenwohnungen und eine Kita entstehen. Doch noch fehlt die Baugenehmigung für beide Projekte in Berkum.

Es tut sich was auf der Brachfläche an der Alten Molkerei. Zunächst hatten Arbeiter dort ein Bauschild aufgestellt für das geplante Wohnprojekt. Dann folgte sogar ein Bagger, der vermuten ließ, dass es mit der Kombi aus Seniorenwohnen und Kita bald losgehen könnte. Doch der Investor der 27 Eigentumswohnungen, das Familienunternehmen Inowo aus Meckenheim, muss die Erwartungen ein wenig dämpfen.

Bauanträge werden derzeit noch geprüft

Wie mehrfach berichtet, hatte die Berkumer Limbach-Stiftung auf dem Grundstück eigentlich selbst ein Mehrgenerationen-Projekt umsetzen wollen. Nach vielen Umplanungen nahm das Kuratorium um seine Vorsitzende Renate Offergeld schließlich davon Abstand und fand mit der Inowo einen Partner. Anfangs hatten die Meckenheimer auch die neue Kita bauen wollen, die das Provisorium „Schatzkiste“ im Saal des Limbach-Stifts ersetzen soll. Das hat sich nach dem Einreichen der Bauvoranfrage geändert, wie Schaffrath erklärte: „Da der Kita-Bau ein Spezialgeschäft mit komplexen Subventionen ist, haben wir die Detailplanung und Bauausführung der Kita an den spezialisierten, zukünftigen Betreiber abgegeben“, so Gittek.

Mehrgenerationen-Projekt kommt nicht

Dabei handelt es sich um die gemeinnützige Gesellschaft Step Kids KiTas aus Berlin. „Wir planen, im Kindergartenjahr 2021/22 in Wachtberg an den Start zu gehen“, kündigte Michele Brucato, Regionalleiter für den Bereich NRW Süd, an. Noch habe die Gesellschaft keinen finalen Bauzeitplan, deshalb könne er nicht zusagen, dass es zum 1. August losgehe. Alleine in Nordrhein-Westfalen betreibt Step Kids nach eigenen Angaben 19 Kitas und neun sogenannte Brückenprojekte in Flüchtlingsunterkünften.