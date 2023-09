Rettungsdienst des Wachtberger Roten Kreuzes Nicht nur bei Beyoncé in Bereitschaft

DRK-Ortsverband

Vor rund sieben Jahren befand sich der DRK-Ortsverband Wachtberg wegen unstimmiger Buchhaltungsdaten in einer Krise. Inzwischen stellte sich der Ortsverband in neuer Struktur so auf, dass man sich gegenseitig unterstützt und Buchungen gegengeprüft werden. Mit dieser Strategie will der Ortsverband wieder wachsen. Zurzeit wird der Ortsverband durch einen vorläufigen Vorstand vertreten. Der neue Vorstand soll in den nächsten Monaten bei einer Mitgliederversammlung gewählt werden.