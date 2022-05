Beim Schützenfest kennengelernt : Eheleute Ippendorf aus Niederbachem sind seit 50 Jahren verheiratet

Passioniertes Schützenpaar: Wilhelm und Roswitha Ippendorf feierten jetzt ihre Goldhochzeit. Foto: Alfred Schmelzeisen

Niederbachem Am 5. Mai 1972 gaben sich Roswitha und Willi Ippendorf das „Ja“-Wort. Kennengelernt hatten sie sich beim Schützenfest in Niederbachem. Das Paar ist bis heute in Vereinen und Gesellschaften engagiert.



Es war der zweite Sonntag im Juli 1970, der damals in Niederbachdem dazu führte, dass sich Wilhelm Ippendorf und seine spätere Frau Roswitha beim örtlichen Schützenfest das erste Mal in die Augen blickten. Sie verliebten sich schnell ineinander, zwei Jahre später, gaben sie sich am 5. Mai 1972 vor dem Standesbeamten das „Ja“-Wort, zwei Tage später schlossen die beiden in der Kirche in Niederbachem endgültig den Ehebund. Am Wochenende hat das Paar die Goldene Hochzeit mit der Familie gefeiert.

„Damals“, sagt Willi Ippendorf, „war das Hotel Dahl noch im Bau – jetzt haben wir dort gefeiert.“ Mit dabei waren drei der vier Kinder und drei der sechs Enkel, denn der in Shanghai mit seiner Ehefrau und drei Kindern wohnende Sohn konnte leider nicht anreisen. Das Schützenbrauchtum habe beide über Jahrzehnte geprägt, ergänzt Ippendorf.

Gemeinsam bei den St. Sebastianus-Schützen engagiert

Bräutigam Willi, der in seinen ersten Berufsjahren im Vertrieb der früheren Landmaschinenfirma Brenig in Bad Godesberg tätig war, später dann zur CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft) wechselte, von dort dann auch in Ruhestand ging, und seine Braut Roswitha, die als Arzthelferin in Mehlem arbeitete, engagieren sich gemeinsam bei den St. Sebastianus-Schützen in Niederbachem.

Willi Ippendorf war seit seinem Eintritt in den Schützenverein im Jahr 1967 in den vergangenen Jahrzehnten zwei Mal Schützenkönig und führte die Schützenbruderschaft 44 Jahre lang als Brudermeister. Seit 1992 gehört er zusätzlich dem Bezirksvorstand Bonn des Bund historischer Deutscher Schützen an.

Von Schützen bis Feuerwehr vielseitig engagiert

Jubilarin Roswitha, vier Mal Schützenliesel der Niederbachemer Schützen, betätigt sich ehrenamtlich auch in der Katholischen Frauengemeinschaft. Ihr Mann entschied sich 1963 zur Mitgliedschaft in der Feuerwehr-Löschgruppe Niederbachem, war Löschgruppenführer von 1988 bis 1998 und gehört heute der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr an.