Rolandstraße in Niederbachem : Frau sorgt mit Nickerchen beim Kochen für Feuerwehreinsatz

Die Polizei lüftete noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung. Foto: Axel Vogel

Niederbachem Am Dienstagmorgen war die Feuerwehr in der Rolandstraße in Niederbachem im Einsatz. Dort war in einem Mehrfamilienhaus eine Frau eingeschlafen, während sie sich eine Suppe kochte.



Von Axel Vogel und Christine Bähr

Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Brand in der Rolandstraße in Niederbachem ausgerückt. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, war eine Frau in einem Mehrfamilienhaus eingeschlafen, während sie eine Suppe kochte. Sie blieb unverletzt.