Niederbachem : Nach Stromausfall wird der abgebrannte Transformator ausgetauscht

In Wachtberg-Niederbachem ist am Montag ein Stromtransfortmator ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Update Niederbachem In Niederbachem hat am Montag ein Transformator gebrannt und einen Stromausfall ausgelöst. Seit Mittwochmorgen tauschen Techniker diesen aus.

In Wachtberg-Niederbachem hat am Montagnachmittag ein Transformator gebrannt und in Teilen von Niederbachem einen Stromausfall ausgelöst. Wie Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Feuerwehr, mitteilte, sei unklar, warum der Stromtransformator im Holzfolder Weg gebrannt habe.