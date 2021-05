Neues Konzept für Anwesen : Niederbachemer Dreilindenhof in neuen Händen

Niederbachem Der Reiterhof in Niederbachem wurde über das Auktionshaus Sotheby’s verkauft. Die neuen Besitzer wollen keine Wettkämpfe mehr vor Ort veranstalten.

Sportliche Ambitionen würden durchaus weiterhin gepflegt, aber kein Hochleistungssport, so die 23-jährige Hausherrin Griesemann. „Das verträgt sich nicht mit dem, was wir hier wollen.“ Hier sollen das Pferd und sein Wohlergehen im Vordergrund stehen. Deshalb werden die freien Boxen neben den vier eigenen Pferden der Controllerin mit Bachelor- und Master-Abschluss in Elektrotechnik und Management handverlesen vergeben. Die persönliche Haltung zur Pferdehaltung sollte harmonieren, sagte Lisa Griesemann.

Neue Eigentümer wollen anders als Vorbesitzer im Areal leben

Als Fünfjährige saß sie bereits auf dem Pferd und kennt Wachtberg von ihren Starts bei den überregionalen Turnieren in der Grube Laura und der Burg Münchhausen. Sie selbst will auf dem Areal keine Wettkämpfe in dieser Art anbieten. Der Dreilindenhof mit seinem dort wohnenden Personal und den Anlagen soll für sie und ihren Lebensgefährten Paul Völlmer ein Ort der Ruhe sein, an dem Griesemann neben ihrer Arbeit mit Pferden leben und arbeiten kann.