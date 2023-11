Anlässlich der Martinswoche Niederbachemer Grundschüler sammeln für Mitbürger in Not

Die zentrale Botschaft Sankt Martins, dessen hunderte Kinder mit ihren Laternen erst vor Kurzem auch bei zahlreichen Martinsumzügen im Drachenfelser Ländchen gedacht hatten, ist bekanntlich äußerst griffig: Es geht darum, in großer Not auch teilen zu können. Genau diese Botschaft des Heiligen war in der Martinswoche Gegenstand des Unterrichts in der GGS Drachenfelsschule in Niederbachem, sagte deren Rektorin Andrea Engels. Aber dabei ging es nicht nur um die Theorie des Helfens in der Not, sondern auch darum, wie das ganz praktisch funktioniert. „Denn wir wollten unseren Schülern vermitteln, dass es auch in Wachtberg Familien gibt, denen es nicht so gut geht“, ergänzte Schulleiterin Engels.