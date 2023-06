Vorbereitung für Schießwettbewerbe Niederbachemer Sebastianusschützen richten das große Bezirksschützenfest aus

Fronleichsnam ist traditionell der große Tag der Schützenvereine in Bad Godesberg und Wachtberg, um neue Schützenmajestäten zu ermitteln. Nach der Corona-Pandemie, die auch die gemeinschaftlichen Aktivitäten der Schützenvereine eingeschränkt hat, rechnen sie in diesem Jahr mit großem Interesse an den neuen Majestäten. Am Donnerstagabend werden Schützenköniginnen und Schützenkönige sowie Prinzen und Schülerprinzen bei der Bad Godesberger, Mehlemer und Lannesdorfer Hubertus-Schützenbruderschaft, der St. Georg-Schützenbruderschaft in Plittersdorf sowie in Wachtberg bei den Adendorfer Hubertusschützen ermittelt.