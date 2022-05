Erfolg für Dichterin Monika Clever : Niederbachemerin holt Lyrikpreis in Westfalen

Niederbachem Monika Clever aus Niederbachem hat mit dem „Ennigerloher Dichtungsring“ einen Preis für ihr lyrisches Werk erhalten.

„Ohne Herbert wäre ich nie so weit gekommen“, erzählte Clever. Von ihrer Bewerbung in Ennigerloh hatte er seinerzeit jedoch nichts gewusst. So waren beide überrascht, als sie sich im Münsterland beim Finale trafen. „Dass zwei Wachtberger dabei waren, war Zufall“, sagte die 68-Jährige. Ausgesucht werden die Finalisten dort ausschließlich nach der Qualität ihrer Einreichungen: Die fünf Ennigerloher Juroren erhalten die Gedichte zur Auswahl anonymisiert. „Rainer Reim“ oder „Peter Silie“ hatte sich Clever schon als Alias für ihre Einreichungen einfallen lassen. „Erst wenn die Jury anhand der Texte entschieden hat, welche Autoren eingeladen werden, werden die Umschläge mit den echten Namen und Adressen geöffnet“, beschrieb Clever das Procedere.

Die Ausschreibung des Dichtungsrings wird vom Kulturzentrum „Alte Brennerei“ in Zusammenarbeit mit der Münsterländischen Tageszeitung „Die Glocke“ organisiert und ist auf Teilnehmer mit Wohnsitz in NRW, Niedersachsen und Hessen begrenzt. In der Regel senden laut Organisatorin Nadia Arning-Musset in der Ausschreibungszeit vom Herbst bis zum 31. Januar des Folgejahres rund 50 Künstler ihre Arbeiten ein. Überzeugt hatten Werke aus Wachtberg im Kreis Warendorf schon mehrfach. So standen Clever und Reichelt vor drei Jahren gemeinsam zur Siegerehrung für den ersten und zweiten Platz auf der Bühne der „Alten Brennerei“. „Insgesamt bekam ich dort zwei Mal den dritten und zwei Mal den ersten Platz“, so Clever. Weil sie schon so oft dabei war, wird sie im nächsten Jahr nicht mehr für das Finale nominiert werden dürfen.