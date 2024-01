Karneval in Wachtberg Darum finden in Wachtberg nur noch zwei Weibersitzungen statt

Aber sonst bleibt es still in den Vereinssälen in den Wachtberger Ortsteilen. Früher war das anders. In Villip feierten die „Seerosen“ zuletzt „vor Corona“ 2019 in der Schützenhalle und präsentierten damals auch ihren traditionellen Schladderbotzen-Tanz. Dieser Tanz gibt es schon seit der Gründungszeit der mehr als fünf Jahrzehnte bekannten Seerosen-Frauengruppe. Auf Anfrage erklärte Seerosen-Mitglied Sabine Green schon vor einem Jahr: „Durch und seit Corona haben wir keine neuen Kräfte für unseren kleinen Verein ohne Fahne gefunden und sehen uns wegen zu wenig helfender Hände nicht in der Lage, eine Veranstaltung in gewohnter Größe durchzuführen.“ Auch für dieses Jahr gilt die gleiche Begründung: „Leider mangelt es an Nachwuchs und deswegen sind die Seerosen aktuell nicht mehr aktiv.“