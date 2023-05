E-Mail sorgt für Irritationen Bleibt die Haltestelle Blankenheimer Weg in Oberbachem?

Lempa weist auch auf eine aktuelle Unterschriftenaktion für den Erhalt der Haltestelle hin, bereits 200 Bürger hätten unterzeichnet. Anlässlich der erneuten GA-Berichterstattung hatte die Gemeinde ebenfalls betont: „Die einstimmige Empfehlung, den Linienweg zu verlegen, wurde an den Ausschuss für Umwelt Klima und Mobilität verwiesen.“ Die Verwaltung werde empfehlen, den Sachverhalt nochmals in den Ortsausschuss zu verweisen. In einer Mail an Lempa unterstrich Beigeordneter Swen Christian auch, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.