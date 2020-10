Feuerwehr im Einsatz : Ölspur auf L123 zwischen Berkum und Mehlem behindert Verkehr

Berkum/Mehlem Eine große Ölspur auf der L123 zwischen Berkum und Mehlem behindert derzeit den Verkehr. Das Besondere: Die Spur verläuft nicht nur in eine Richtung.

Das Markante an dieser Ölspur: Sie verläuft nach ersten Erkenntnissen nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die entgegengesetzte, also sowohl von Berkum nach Mehlem als auch umgekehrt.