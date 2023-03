Nahverkehr in Wachtberg Bushaltestelle „Post“ soll in Villip erhalten bleiben

Teichner nannte weitere Gründe, die für einen Erhalt sprechen: „Die Haltestelle ist die zentrale Zugangsmöglichkeit zur Linie 881 in Villip.“ Die beiden Haltestellen „Villip Kirche“ und „Wachtbergweg“ lägen sehr dezentral für den Kernort, findet er: „Wenn die Haltestelle ‚Post’ wegfallen würde, hätten viele Bewohner des oberen Ortsbereiches keine Haltestelle mehr, was die geplanten Extrafahrten sinnlos machen würde.“ Besonders für den Schülerverkehr in Richtung Pennenfeld sei der morgendliche Direktbus der Linie 855 wichtig, betonte der Verkehrsexperte. Weiterhin argumentierte Teichner, dass ein Wegfall der Haltestelle auch keine finanzielle Ersparnis für die Allgemeinheit bringe: Aus Verkehrssicherheitsgründen müsse der Bürgersteig an der Haltestelle ohnehin komplettiert werden, was sich dann mit einer Neugestaltung der Haltestelle verbinden ließe.