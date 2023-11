Offener Ganztag in Wachtberg Nur den Flug zum Mond wird es nicht geben

„Die Gemeinde Wachtberg ist in Sachen Ferienbetreuung so gut ausgestattet wie kaum eine andere“, meinte Weingartz. „Es wird immer ein spannendes und ansprechendes Programm geboten.“ Dazu gehören etwa auch eine Ferienbetreuung in Adendorf, Berkum und Niederbachem sowie Programm an beweglichen Feiertagen. Da geht’s raus in die Natur, oder alle verwandeln sich in Piraten. Karneval, Weihnachten, Advent oder Disco – alle feiern viel. Und Sport wie Tennis, Tischtennis und Fußball dürfe auch nicht fehlen, wie es Nicole Aden, Bereichsleiterin bei der Katholische Jugendagentur (KJA), sagte. „Wichtig ist uns, dass die Kinder ankreuzen, wozu sie wirklich Lust haben.“