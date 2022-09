Riesenparty in Fritzdorf : Oktoberfest im Trockenen

Wachtberg-Fritzdorf Die Fritzdorfer Junggesellen haben die Ärmel hochgekrempelt und für diesen Samstag eine Riesenparty mit Live-Musik im Festwiesenzelt organisiert. Das letzte Bier gibt es um 3 Uhr.

Nachdem das Oktoberfest in Fritzdorf in den vergangenen zwei Jahren bestens ankam, laden die Junggesellen in diesem Jahr im deutlich größeren Rahmen ins Festwiesenzelt auf den Sportplatz ein. Das insgesamt gut 450 Quadratmeter große Fest-, Küchen- und Empfangszelt bietet Wetterschutz, ist Bühne für eine Liveband und einen DJ, macht solide Verpflegung möglich und ist die beste Basis für einen gelungen Partyabend.

Das erste Oktoberfest wurde vor drei Jahren quasi aus der Not geboren. Wenige Wochen zuvor war das seinerzeit im Sommer an der Windmühle aufgebaute Zelt der Junggesellen mitten in der Nacht in Flammen aufgegangen. Um ein neues mobiles Obdach zu finanzieren, stemmten der Fritzdorfer Mailehenverein zusammen mit einigen Helfern das Oktoberfest aus dem Boden. Die Idee kam im Ort und in den umliegenden Dörfern so gut an, dass das Fest auch im Jahr darauf vor der Mehrzweckhalle – mit noch mehr Gästen - gefeiert wurde.