Alte Maschinen und buntes Programm Oldtimer-Fan lädt zum Trecker-Treff in Wachtberg

Hartzheims Leidenschaft für die robuste Technik entstand schon als Jugendlicher. „Ich bin in Züllighoven aufgewachsen, da war ich viel bei den Landwirten“, erzählte er. So kam er früh in den Kontakt mit den damals noch einfachen Traktoren. Als er mit seiner Frau an die L123 zog und damit viel Platz für Pferde und Fahrzeuge hatte, begann die Sammelleidenschaft. Inzwischen nennt Hartzheim sieben Trecker sein Eigen – vom alten Schätzchen bis zum modernen Großtrecker.