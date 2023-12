Diskussion über Abriss und Neubau Opposition in Wachtberg erzwingt Gutachten über Zustand des Rathauses

Für die Opposition war es ein Glanzstück, für Bürgermeister Jörg Schmidt eine Niederlage. In der Diskussion um die Zukunft des Wachtberger Rathauses sollen jetzt zusätzliche Fakten zum Zustand des Altbaus her, und zwar auf Antrag der Wählervereinigung „Unser Wachtberg“. In geheimer Abstimmung schloss sich eine Mehrheit der Ratsmitglieder dieser Forderung an, darunter offenbar auch Abweichler von CDU und Grünen.