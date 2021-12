Wachtberger Politiker hinterfragten Dringlichkeitsentscheidungen : Opposition scheitert mit Klage

Wachtberg Das Verwaltungsgericht Köln hat die Klage von SPD, Unser Wachtberg, FDP und UWG zur Frage von Dringlichkeitsentscheidungen abgewiesen. Die Wachtberger Opposition hatte kritisiert, dass Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) im August den Hauptausschuss und nicht den Rat einberufen hatte.

Das Gericht hinterfragt aber auch, warum der Bürgermeister Schmidt handelte, wie er handelte

Von dort kam nun ein Schreiben, das sowohl die eine wie die andere Seite als Erfolg für sich wertet. Das Schriftstück liegt dem GA vor. Darin sagt der zuständige Richter zwar im Eingangssatz: „Ich rege an, eine verfahrensbeendigende Erklärung abzugeben, da die Klage unzulässig ist.“ Aber auf der zweiten von drei Seiten konstatiert er auch: „(…) in Würdigung der von den Beteiligten vorgetragenen Umstände und vorgelegten Unterlagen kann das Gericht nicht nachvollziehen, dass eine Einberufung des Rates nicht mehr rechtzeitig möglich gewesen sein soll und deshalb die Voraussetzungen einer Eilentscheidung nach § 60 Abs.1 Satz 1 GO (Gemeindeordnung, Anm.d.Red.) NRW vorgelegen hätten.“ Heißt übersetzt: Auch der Richter fragt sich, weshalb die Verwaltung so handelte, wie sie es tat.