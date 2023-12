Töpferort Adendorf Passion und Handwerk

Mehr als zehn Meter lang war der Kasseler Langofen in der Töpferei des Großvaters. Die Eltern hatten den Betrieb im letzten Jahrhundert übernommen, erzählt Hansen. „Für mich gab es letztlich nichts anderes, als Töpfer zu werden“, so der 58-Jährige. Nicht etwa, weil die Familie Druck ausgeübt oder das so bestimmt hätte. „Ich habe frühzeitig im Töpfern meine Passion entwickelt“, berichtet der Adendorfer. Die Einblicke in die Werkstatt und in die Brennvorgänge hatten ihn von Kindheit an geprägt.