Denkmalpflege Pfarrverein renoviert Kapelle am Broichhof

Aktuell leide man wie viele andere Zusammenschlüsse unter einem schleichenden Mitgliederschwund, beklagt Goertz. Im Kontext der immer stärker verändernden Kirchengemeindestrukturen käme dem Erhalt der Kulturgüter durch Vereine jedoch mehr Bedeutung zu, schätzte Goertz. Würde man den Schwerpunkt der Vereinsaufgaben etwas vom kirchlichen Kontext in Richtung Kulturdenkmalpflege lenken, könnte sich das allgemeine Interesse am Erhalt der steinernen Zeitzeugen positiv verändern, schätzt Goertz. Damit spräche man einen größeren Personenkreis an, auch wenn sich damit die ursprüngliche Perspektive ändern würde.