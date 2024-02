Neuer Anlauf für die Wiesenau in Pech: Politik unterstützt Bau von Pflegeeinrichtung mit 80 Betten

Neues Spiel und für die Pecher nun endlich auch mal neues Glück? Die Diskussion um die geplante Pflegeeinrichtung Wiesenau ging am Dienstagabend im Planungsausschuss der Gemeinde Wachtberg in eine neue Runde. Mit großer Resonanz: Mehr als 30 Besucher quetschten sich im Ratssaal, einige lauschten im Stehen vor der Tür, die meisten machten sich Notizen, was der Bonner Architekt Detlef Naumann vom Büro Architektur + Städtebau zu den neuen, überarbeiteten Plänen zu sagen hatte. Die Aufgabe der Politik war, eine Entscheidung über eine erneute Offenlage des veränderten Bebauungsplanes zu treffen. So nahm das Projekt nun eine weitere Hürde.