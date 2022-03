Grund- und Gewerbesteuer in Wachtberg steigen : Politiker wollen höhere Steuern als die Kämmerin

Wachtberg Vor allem Wachtberger Immobilienbesitzer und Gewerbetreibende müssen tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Finanzausschuss beschlossen. Die Politiker gingen dabei über die Forderungen von Kämmerin Beate Pflaumann hinaus. Und begründeten das auch.

Kämmerin Beate Pflaumann war für den neuen Haushalt bei der Grundsteuer A mit 360 Prozent (alt: 285) ins Rennen gegangen, bei der Grundsteuer B mit 650 Prozent (alt: 480) und bei der Gewerbesteuer mit 500 (alt: 440). Und hatte dafür Gesamteinnahmen von etwa 10,8 Millionen Euro prognostiziert. Oliver Henkel (Grüne) warf dann ein, ob man die Wachtberger Bürger, angesichts der zweithöchsten Kaufkraft im Rhein-Sieg-Kreis, nicht noch etwas stärker heranziehen könne. „Ich plädiere für eine angemessene Erhöhung der Steuern, die sich an den Hebesätzen der anderen Linksrheiner orientiert“, so Henkel. Denn da ist Wachtberg bislang das Schlusslicht, was naturgemäß erstmal gut für die Bürger, aber schlecht fürs Gemeindesäckel ist.

CDU trägt Idee des Koalitionspartners mit

380 (Grundsteuer A), 695 (B) und 520 (Gewerbesteuer) lauteten Henkels Koordinaten in Prozenten, was einem Mehrertrag von rund 588.000 Euro entspricht. Der Koalitionspartner CDU teilte in Form von Christoph Fiévet mit: „Wir tragen den Vorschlag mit.“ Friedrich Oettler (FDP) wertete das Vorgehen zwar als radikal, aber da der Haushalt schlecht dastehe, als notwendig, sich bei den Hebesätzen an die Nachbarn anzugleichen.