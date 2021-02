Regieren per Dringlichkeitsentscheidungen : Politischer Dialog in Wachtberg findet nicht statt

Info

Was ist an politischer Arbeit auf kommunaler Ebene in Corona-Zeiten erlaubt? Der Landtag NRW hat laut Kreissprecherin Rita Lorenz am 27. Januar 2020 für den Zeitraum bis zum 28. Januar 2021 eine epidemische Lage von landesweiter Bedeutung festgestellt. Hierdurch ergeben sich besondere Handlungsbefugnisse. Die aktuell gültige CoronaSchVO sowie der Erlass des MHKBG „Hinweise zu aktuellen Verfahren und Vorgehensweisen im weiteren Verlauf der Coronavirus-Epidemie“ vom 11. Januar 2021 hätten Kreistags- und Ausschusssitzungen zugelassen, soweit sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht auf einen Zeitraum nach dem 31. Januar 2021 hätten verlegt werden können. „Eine Durchführung als Videokonferenz oder hybrid ist unzulässig; dies ist für Fraktionssitzungen ausdrücklich anders geregelt“, sagt Lorenz. Ein Bürgermeister des Rhein-Sieg-Kreises darf also Rats- und Ausschussitzungen verschieben, könnte sie aber auch durchführen, so Lorenz weiter. „Es gibt auch noch Möglichkeiten, in Teilbesetzungen zu tagen, wovon wir aber Abstand genommen haben. Wir lassen die Ausschüsse tagen – mit ausreichend Abstand.“