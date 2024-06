Einsatz am Freitagmorgen SEK nimmt bewaffneten Mann in Wachtberg-Niederbachem fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Freitagmorgen gegen 6 Uhr einen Mann in seiner Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße in Wachtberg-Niederbachem festgenommen. Durch das Aufsprengen der Wohnungstür im Mehrfamilienhaus löste eine Brandmeldeanlage aus. Dadurch kam es auch zu einem Feuerwehreinsatz.