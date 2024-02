Unfall in Wachtberg Autofahrer fährt auf der L123 mehrere Verkehrsschilder um

Wachtberg · Am Donnerstagabend ist ein Mercedes-Fahrer auf der L123 in Richtung Wachtberg-Berkum in mehrere Verkehrsschilder gefahren und dann im Graben liegen geblieben.

10.02.2024 , 15:23 Uhr

Ein junger Mann hat am Donnerstagabend auf der Landstraße 123 in Richtung Berkum die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und mehrere Verkehrsschilder umgefahren. Foto: Petra Reuter





Von Dierk Himstedt