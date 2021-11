Kündigung der Filialbetreiber : Postfiliale in Pech schließt – und öffnet wieder

Christa Güster in der Pecher Post. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Die Post hat den beiden Betreibern der Post-Filiale in Pech gekündigt. Das Unternehmen will stattdessen im ehemaligen Volksbank-Gebäude an der Pecher Hauptstraße eine neue, modernere Filiale eröffnen.



Von Petra Reuter

Überraschend kam für die Betreiber der Pecher Postfiliale – Christa Güster (78) und Heinz Nettekoven (83) – die Kündigung von der Post. Die Kundschaft reagiert betroffen, besorgte Stimmen künden von möglichen Problemen für ältere Leute, ihre Postangelegenheiten ortsnah erledigen zu können. Seitens der Deutschen Post informiert eine Sprecherin auf Anfrage indes über Neueröffnungspläne an der Pecher Hauptstraße.

Ende Oktober flatterten die Kündigungen in Güsters und Nettekovens Briefkästen. „Er ist zum 31. Januar 2022 gekündigt, ich zum 30. April“, fasst die Betreiberin zusammen. „Wir wussten von nichts“, fügt Nettekoven hinzu. Er mutmaßt, die Kündigung könne mit Uneinigkeiten wegen Buchungskosten der vergangenen Jahre zu tun haben. „Dafür hätte unserer Meinung nach die Post aufkommen müssen“, findet Nettekoven und verweist auf knapp 1100 Euro, die sich innerhalb von 14 Jahren zwischen 2004 und 2018 summiert hätten.

Einen Zusammenhang mit diesem Streitpunkt bestätigt das Unternehmen nicht. Trotzdem wolle man den Sachverhalt prüfen, sagt Jessica Balleer, eine Sprecherin der Post, zu. Sie verweist auf den guten Kontakt zum Filialmanager vor Ort.

Über die tatsächliche Ursache der Kündigung informiert Balleer ebenfalls: „Wir wollen die Filiale in Pech ganz neu aufbauen.“ Ziel sei es, den bestmöglichen Kundenservice etwas zentraler im Ort zu bieten. Das soll nicht nur an einem neuen Ort, sondern auch mit hochmodern digitalisierten Abläufen und neuester Technik geschehen. Dafür vorgesehen ist die Immobilie an der Pecher Hauptstraße 66, so Balleer. In dem Haus habe sich früher eine Filiale der Volksbank befunden. „Es sind allerdings noch nicht alle Eckpunkte fixiert“, so die Sprecherin weiter. Deshalb habe das Unternehmen den geplanten nahtlosen Übergang bisher nicht kommuniziert. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir mehr dazu noch nicht sagen können.“