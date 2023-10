Breitbandanschlüsse in Wachtberg Privates Unternehmen will die Lücken beim Glasfaserausbau schließen

Warum das Unternehmen bei den Investitionen komplett in Vorleistung gehen kann, erklärte Vertriebsleiter Pantios so: Natürlich habe man – wie andere Mitbewerber auch – Investoren im Rücken. Hinzu komme, „dass wir in der Region über eine eigene Infrastruktur in Sachen Glasfasernetz verfügen und daher bestens aufgestellt sind“. So habe sein Unternehmen nicht nur an der Ahr, sondern auch im Vorgebirge kilometerweise Glasfaserkabel verlegt, etwa in Swisttal und Meckenheim. Derzeit wird laut Pantios in verschiedenen Rheinbacher Ortschaften wie Ober- und Niederdrees gearbeitet.