Feste Gemeindepädagogin in Wachtberg Gemeindepädagogin will nach der Probezeit erst recht durchstarten

In ihrem Büro im Berkumer Haus Helvetia hat es sich Ina Hüttenrauch gemütlich gemacht. Mit Sprüchen auf Karten wie „We don’t make mistakes. Just happy little accidents“ („Uns passieren keine Fehler, nur kleine, glückliche Missgeschicke“) und mit Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Letzterer schaut dabei aus dem Gemälde gewohnt skeptisch, sein Kumpel ist fröhlich wie eh und jeh. Das trifft auch auf die Gemeindepädagogin zu, die ihre Probezeit gerade hinter sich gebracht hat und bleiben darf. Und vor allem auch bleiben will, weil ihr die Arbeit Spaß macht.