Prozess gegen Vater aus Wachtberg Staatsanwältin fordert knapp sechs Jahre Haft wegen Kindesmisshandlung

Der Fall des Vaters aus Wachtberg, der seinen viermonatigen Säugling bis zur Bewusstlosigkeit geschüttelt haben soll, ist auch für die Staatsanwältin einzigartig: „Ich habe in 30 Jahren Berufserfahrung noch keinen Fall gehabt, bei dem eine Körperverletzung so gravierende Verletzungen zur Folge gehabt und nicht zum Tod geführt hat“, so die Vertreterin der Anklage in ihrem Plädoyer. Was hier eingetreten sei, könne man kaum in Worte fassen. Der Angeklagte habe nicht nur das Leben seines Sohnes massiv beeinträchtigt, sondern auch das seiner Ehefrau.