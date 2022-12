Unterbringung von Geflüchteten in Wachtberg : Rat stimmt Kauf von Containeranlage zu

Wachtberg-Berkum Der Rat hat einer Dringlichkeitsentscheidung zum Erwerb einer Containeranlage für rund eine Million Euro zugestimmt. 52 Flüchtlinge sollen in Villip eine temporäre Unterkunft erhalten.

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am Dienstagabend einstimmig einer außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung in Höhe von einer Million Euro einstimmig zugestimmt. Das Geld werde für den Ankauf einer Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten im Villiper Gewerbepark verwendet, heißt es in der Vorlage. Die Beschlussvorlage war als Eil- und Dringlichkeitsentscheidung am 7. Oktober eingebracht geworden.