Tipps für Eltern Worauf man beim Radfahren mit Kindern achten sollte

Stehen dann die ersten Ausflüge an, könne man Spaß und Sicherheit gleich einplanen. „Wir haben in Wachtberg einige Strecken, auf denen man gut üben kann, aber auch anspruchsvollere Abschnitte“, so Stümer. Finden kann man die Tourenvorschläge auf dem Ortsplan der Gemeinde oder online unter www.radroutenplaner.nrw.de. Wer sich selbst nach der Winterpause nicht fit genug für Wachtbergs Hügel fühlt, sei mit den Miet-E-Bikes am EKZ oder dem Rathaus gut beraten, erinnerte der Ortsgruppensprecher an die jüngsten Mobilitätspotenziale in der Gemeinde.