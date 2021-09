KG Hetzbröde backt zugunsten der Flutopfer : Reibekuchenduft zieht durchs Töpferdorf

Martin Wagner (li.), Vorsitzender der KG Hetzbröde, bereitete mit weiteren Aktiven des Karnevalsvereins Reibekuchen für den Benefizverkauf zugunsten der Flutopfer zu. Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg-Adendorf Reibekuchen zugunsten der Flutopfer, heißt es aktuell in Adendorf. Die KG Hetzbröde verkauft selbstgemachte Kartoffelpuffer, um mit dem Erlös den Menschen an Ahr und Swist zu helfen.



Die Schlange wurde immer länger. Bewaffnet mit Schüsseln, Tellern und Tabletts konnten die hungrigen Adendorfer kaum abwarten, endlich dranzukommen. Schließlich lockte der kernige Duft nach frischen Reibekuchen schon aus weiter Entfernung in die Töpferstraße in Adendorf. Drinnen im Hof von Martin Wagner waren zahlreiche Mitglieder der KG Hetzbröde an zwei Pfannen schwer beschäftigt, um die leckeren Kartoffelpuffer zu bereiten und an den Mann zu bringen.

„Die Ideen für die Aktion zugunsten der Flutopfer in der Region kam aus den Vorstandsreihen unseres Vereins“, sagte der Vorsitzende der Hetzbröde, Martin Wagner. Am Freitagabend standen erstmals im Rahmen der Flutopfer-Benefiz-Aktion Mitglieder des Vorstands des Karnevalsvereins an den mit Öl gefüllten heißen Fettpfannen und bereiteten reichlich Reibekuchen zu – und das werden sie bis Dezember noch an verschiedenen weiteren Wochenenden, etwa auch an diesem Samstag. Normalerweise sind die Hetzbröde mit Wagner an der Spitze beispielsweise beim örtlichen Martinsmarkt in der Reibekuchenbude gefordert, wenn sie nicht in der Karnevalssession ihre jecken Veranstaltungen durchführen. Daher kennt man die leckeren Rievkooche im Ländchen auch schon lange.

400 Liter Reibekuchenteig fürs Wochenende vorbereitet

Aktuell nun lockt die Reibekuchenbude in der Hauseinfahrt des Hetzbröde-Vorsitzenden an der Töpferstraße. Unterstützt von vielen Mitgliedern sorgt Wagner dafür, dass die Adendorfer an verschiedenen Wochenenden gut genährt werden und gleichzeitig durch den Kauf der Reibekuchen viel Geld zur Unterstützung der Flutopfer zusammenkommt. Mit beim Startschuss der Reibekuchen-Backaktion waren am Freitagabend Wagners Ehefrau Michaela, der zweite Vorsitzende Jürgen Kastenholz und die erste Kassiererin Ulla Pitzen, die zur Unterstützung ihren Ehemann mitbrachte. Auch Vereinsgeschäftsführerin Daniela Hammerschlag war mit dabei, hatte sich mit den anderen Helfern schon drei Stunden vorher getroffen, um den Verkaufsstand herzurichten und die fürs Wochenende geplante Menge von um die 400 Liter Reibekuchenteig vorzubereiten – und mit Zwiebeln, Eiern, Salz und Pfeffer zu typischen Adendorfer Rievkooche zu optimieren. Weitere Vereinsmitglieder unterstützten das Reibekuchen-Projekt an der Pfanne beziehungsweise beim Verkauf.

Viel los beim Backen der Reibekuchen. Martin Wagner (l.) und sein Team sind schwer beschäftigt. Foto: Alfred Schmelzeisen

Die um die 100 Mitglieder große KG Hetzbröde begründen ihren Einsatz damit, dass „wir gerne als gemeinnütziger Verein helfen wollen“, sagt Wagner. Und schnell wurden Stimmen laut, dass all diejenigen, die bei der Premiere am Freitagabend dabei waren, es auch den Nachbarn und Freunden erzählen sollen.

„Kommt mit Hunger und nehmt gerne auch für die älteren Nachbarn was mit“, sagte eine der eifrigen Helferinnen. Offen ist aktuell noch, an wen der Reibekuchen-Verkaufserlös aus Adendorf genau übergeben werden soll. „Darüber informieren wir in Kürze“ sagte die Vereinsgeschäftsführerin und erwähnte, dass die KG Hetzbröde den Trainingsbetrieb für ihre Kinder- und Jugendgarde (montags ab dem späten Nachmittag im Vereinshaus Adendorfer Schule) wieder gestartet hat. Weitere Interessierte können hier gerne dazukommen. Auch die weiteren Tanzgruppen des Vereins trainieren wieder und hoffen auf die Durchführung von Veranstaltungen in der ab November anstehenden Karnevalssession.

Die nächsten Verkaufstermine stehen bereits fest: