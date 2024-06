Fehlendes Weideland in Wachtberg Wachtbergerin will ihre Reitanlage verkaufen, weil eine Wiese fehlt

Wachtberg-Adendorf · Eine Wachtbergerin bietet ihre Reitanlage an der Burg Münchhausen zum Verkauf an. Eigentlich will sie den Betrieb behalten, doch es fehlt an Weideland, dass sie dauerhaft nutzen kann.

25.06.2024 , 11:53 Uhr

Will ihre Reitlage an der Burg Münchhausen in Adendorf verkaufen: Andrea Lohmeier mit ihrem 22 Jahre alten Pferd Püppi. Foto: Axel Vogel

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn