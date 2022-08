Fest in Wachtberg-Arzdorf : Reiterclub Kottenforst feiert Jubiläum

Marta (links) und Sara Dressen sorgen auf dem Springplatz des Reitstalls Welsch dafür, dass die Muskeln der Pferde aufgewärmt sind. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Arzdorf Eva Keusen, Vorsitzende des Reiterclubs Kottenforst, mit der Hannoveraner-Stute Daylight in einer Pferdebox auf dem Reiterhof Welsch in Arzdorf.Marta (12, li) und Sara Dressen mit ihren Pferden beim aufwärmen der Muskeln auf dem Springplatz des Reitstalls Welsch in Wachtberg Arzdorf.Nachwuchsförderung im Reiterclub Kottenforst (v.l.): Martha (9), Eva Keusen, Linda (8), Mia (9), Emma (9) und Marta (12) bei der ersten Runde um den Platz in einer Abteilung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Der Reiterclub Kottenforst lädt an diesem Wochenende zur Feier seines 50-jährigen Jubiläums ein – bedingt durch Corona mit einem Jahr Verzögerung. Was bei Reitern in Aktion oft sehr einfach aussieht, sei ein Ergebnis guter Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, sagte Eva Keusen, Vorsitzende des Reiterclubs Kottenforst. Seit einem halben Jahrhundert pflegen die Mitglieder des Clubs nicht nur die Kommunikation zwischen Mensch und Tier, sondern auch die Jugendarbeit und den Zusammenhalt der Gemeinschaft.

Der ursprünglich in Villiprott ansässige Verein zog am Anfang des Jahrtausends nach Arzdorf auf die Reitanlage von Aloysia Welsch um. „Jeder packt mit an, die Veranstaltungen und das Tier stehen im Fokus“, beschrieb Keusen das, was den Club heute ausmache. Ein großes Plus sei am neuen Standort zudem die hier mögliche, umfangreiche Jugendarbeit.

Reitstallchefin Aloysia Welsch teile viele Auffassungen zum Umgang mit dem Pferd, mache auch bei den Veranstaltungen gerne mit und bereichere das Miteinander mit vielen eigenen Ideen, sagte Susanne Kuch, ebenfalls Mitglied des Vorstands im Reiterclub. „Osterritt, Nikolausfeier, Turniere, Kinderausritte, Pony-Führen“, zählte sie einige Aktivtäten auf. So könnten die Kinder in den Sport hineinwachsen. „Dabei lernen sie und die Jugendlichen Schritt für Schritt, mit dem Tier zielgerichtet und tiergerecht zu kommunizieren.“

Kommunikation zwischen Mensch und

Pferd ist nicht immer optimal

Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier sei nämlich nicht immer optimal, führte Keusen aus. Will jemand sportlich zu größeren Höhen aufsteigen, sollte dieses Zusammenspiel gut abgestimmt sein. Dann könne der Reiter kontinuierlich von der ersten einfachen Dressur über die Anfänger- und die leichte Klasse bis zur mittleren und schweren Dressur aufsteigen. „Das funktioniert aber nur schrittweise, wenn das Pferd weiß, was der Reiter von ihm will, und der Reiter weiß, was das Pferd leisten kann und wozu man es anleiten kann“, beschrieb Keusen und fasste zusammen: „Nicht jedes Pferd ist für jeden Reiter geeignet und nicht jeder Reiter für jedes Pferd.“

Wie der Alltag und das Leistungsspektrum im Club aussehen, davon können sich Besucher während des Festes am Sonntag, 28. August, von 14 Uhr bis 17.30 Uhr ein Bild machen. Bei Kaffee und Kuchen gibt es Reit-Darbietungen ebenso wie Spiel und Spaß für alle Altersklassen. „Für die Kleinen planen wir unter anderem eine Hüpfburg und Kinderschminken“, sagte Kuch. Auch Spiele wie Steckenpferd-Quadrillen mit verschiedenen Aufgaben, Doppellonge-Führen oder Vorführungen mit Elementen aus dem Westernreiten machen den Nachmittag interessant.