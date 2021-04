Rettungshubschrauber in Wachtberg : Mann stürzt von Gerüst und wird lebensgefährlich verletzt

Wachtberg Über Wachtberg-Adendorf war am Montagnachmittag ein Rettungshubschrauber zu sehen. Der Grund: Ein Mann war von einem Dach gestürzt und wurde dabei lebensgefährliche verletzt.

In Wachtberg-Adendorf hat ein Rettungshubschrauber einen Notarzt für einen lebensgefährlich verletzten Mann eingeflogen. Der 55-Jährige stürzte am Montag GA-Informationen zufolge in einem Haus in der Schützenstraße von einem Gerüst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.